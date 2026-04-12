El Toluca se sigue hundiendo en una racha de pesadilla

Héctor Cantú

Los Diablos Rojos del Toluca siguen sin poder regresar a la senda del triunfo luego de 1-1 con Atlético San Luis en el cierre de la jornada 14 del torneo Clausura 2026.

Con este nuevo empate, los Diablos suman cuatro partidos consecutivos sin poder ganar en la Liga MX, justo en el momento en el que se viene el cierre del torneo regular en el futbol mexicano.

Fue un partido disputado y a los Diablos les costó trabajo encontrar los espacios para generar el peligro necesario para poder asestar el golpe definitivo ante un San Luis que puso dramatismo hasta los últimos suspiros del encuentro.

Franco Rossi fue el encargado de marcar el gol que adelantó a los Diablos Rojos en una gran combinación con Pável Pérez.

Cuando todo parecía que Toluca se llevaría la victoria en casa, apareció una barrida temeraria dentro del área y muy polémica que fue señalada como falta.

Joao Pedro, ya en el tiempo agregado y en la última jugada del partido, ejecutó de manera perfecta la pena máxima para poner cifras definitivas al encuentro.

Con este resultado, Toluca cayó hasta la quinta posición de la clasificación general luego de haber sumado tres empates y una derrota en sus últimos cuatro partidos al hilo.

Toluca regresará a la actividad a media semana para jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup antes de enfrentarse al América en uno de los partidos más esperados de la jornada 15.