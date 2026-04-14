No estuvo ni cerca... Cruz Azul, eliminado de la CONCACAF

Enrique Gómez

Después de encajar la peor derrota de su historia en la Copa de Campeones de CONCACAF contra un equipo extranjero, el desenlace no podía hacer otro para el Cruz Azul, más que la eliminación.

La Máquina empató 1-1 a Los Angeles FC, un resultado lastimero que se suma a lo que fue el 3-0 en el partido de ida que allanó la clasificación del equipo estadunidense a las semifinales de la ‘CONCA’.

Partido decepcionante para el equipo de Nicolás Larcamón y por varias razones:

· Ni siquiera pudo ganar en ‘casa’

· Apenas pudo anotar un gol (de penal) en toda la eliminatoria

· Sonó el grito prohibido al 65’ y se detuvo el partido

· Terminó con 10 jugadores por la expulsión de Gonzalo Piovi (90’+3)

· Cometió un penal y Denis Bouanga anotó al 90’+7

· La afición pidió la salida de Nicolás Larcamón

El grito prohibido sigue retumbando, esta vez para 'castigar' al Cruz Azul Como sucedió por primera vez en 2019, el partido se suspendió por el grito 'homofóbico'

Tras la paliza histórica en Estados Unidos, el Cruz Azul tenía la obligación de ganar por cuatro goles para avanzar en tiempo regular, sin embargo, se quedó muy lejos de hacerlo en el Estadio Cuauhtémoc.

Ambos goles fueron de penal, el primero a cargo de Gabriel Fernández a los 18 minutos y el segundo con la rúbrica de Denis Bouanga en tiempo de compensación. Con el 1-1 en la vuelta y el 4-1 en el marcador global, el marcador se mantuvo en los terrenos del escándalo para el equipo mexicano.

El campeón de la pasada ‘Concachampions’ fue eliminado, mientras que el LAFC enfrentará en la siguiente ronda al ganador del duelo entre Los Angeles Galaxy y el Toluca.

Desastrosa eliminatoria para el Cruz Azul, que ciertamente se vino abajo en las últimas semanas tanto en la Liga MX como en la CONCACAF y a pocas semanas de afrontar la Liguilla del futbol mexicano.