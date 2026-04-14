El grito prohibido sigue retumbando, esta vez para 'castigar' al Cruz Azul

Enrique Gómez

En este 2026 se cumplen siete años desde la primera vez que un partido se detuvo a causa del grito prohibido, pero la afición mexicana simplemente no ha dejado de hacerlo después de todo este tiempo.

En la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, el árbitro Iván Barton suspendió el partido entre Cruz Azul y Los Angeles FC, cuando la gente en el Estadio Cuauhtémoc coreó el ‘eh, puto’ al momento de que el portero Hugo Lloris realizó un despeje de portería.

Fue, al menos, la segunda vez que este grito (prohibido por la FIFA a partir del 2016) sonó en el encuentro, pero si en un principio el silbante salvadoreño lo dejó pasar, cuando notó la recurrencia a los 65 minutos, decidió aplicar el protocolo pertinente y suspender el encuentro por unos minutos.

Cabe recordar que esta manifestación se presenta, en la mayoría de las veces (por no decir siempre), cuando el equipo local está perdiendo. Es un fenómeno curioso, pues la gente lo usa como un ‘castigo’ para su club (pues, aunque el grito es para el portero rival el equipo que se hace acreedor a las multas es el local) o bien, para liberar la frustración cuando su equipo se ve impotente y en desventaja.

En este caso, el grito ‘homofóbico’ se presentó cuando el partido estaba 1-0 en favor del Cruz Azul, es decir, con una derrota parcial de 3-1 para el equipo local, mientras el cronómetro seguía su marcha.

La suspensión del partido le jugó aún más en contra al Cruz Azul, pues frenó el ritmo del juego y provocó que los minutos avanzaran con la misma desventaja en el marcador y eso se percibió en el ánimo y el nivel futbolístico del equipo.