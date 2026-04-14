¿Qué necesitan Cruz Azul y América para avanzar a semis de la CONCACAF?

Enrique Gómez

Si ya era improbable que las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF fueran solamente con clubes mexicanos, después del papelón del Cruz Azul en el partido de ida, lo es aún más.

La Máquina y el América, los dos equipos ‘grandes’ de la Liga MX que quedan en la CONCACAF tienen le panorama más complicado para avanzar a la siguiente ronda, pero al menos cierran en casa.

¿Qué necesitan para avanzar a las semifinales del torneo?

Cruz Azul (perdió 3-0 contra Los Angeles FC)

· Ganar por 4 goles

· Ganar 3-0 e imponerse en tiempos extra o penales

· Si gana por 3 goles, pero recibe anotaciones, estará eliminado

América (empató 0-0 con el Nashville SC)

· Ganar por cualquier marcador

· Empatar 0-0 e imponerse en tiempos extra o penales

· Si pierde o empata a goles, estará eliminado

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La situación luce en extremo difícil para el Cruz Azul, campeón defensor de la CONCACAF, que viene de recibir la peor derrota en su historia contra un equipó extranjero, mientras que, en el caso del América, el club más poderoso de la zona, no parece ser mucho pedir una victoria en el Estadio Azteca, pero sabemos que este equipo ha ido de fracaso en fracaso internacional desde hace casi 10 años.

En todos los cruces de los cuartos de final, donde un equipo de la Liga MX quedó alineado con uno de la MLS, los clubes ‘aztecas’ poseen una plantilla más valiosa que sus contrapartes estadunidenses, por eso, podría pensarse que los equipos latinoamericanos son favoritos para imponerse, pero, estadísticamente, parece poco probable que todos los equipos de una misma liga vayan a avanzar.

Quienes parecen mejor encaminados son Toluca y Tigres, que ganaron por dos goles en los partidos de ida y que ahora buscarán concluir la obra en las visitas contra el Galaxy y el Sounders, respectivamente.

Si el Cruz Azul logra dar la campanada, los otros retos parecerán muy fáciles para el resto de los equipos de la Liga MX y quien sabe, quizá se haga historia con unas semifinales 100% mexicanas en esta edición 2026.