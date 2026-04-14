Duele ver a un América tan impotente y eliminado de la CONCACAF

Enrique Gómez

Irremediablemente, el América llegará a 10 años consecutivos de fracasos internacionales.

Las Águilas han quedado eliminadas de la Copa de Campeones de la CONCACAF… una vez más. Ni un solo gol pudo hacer el equipo de André Jardine en toda la eliminatoria por los cuartos de final.

El Nashville SC dio la campanada y venció 1-0 al equipo más emblemático del área.

Triste exhibición la del conjunto azulcrema, que ni siquiera por haber regresado al mítico Estadio Azteca pudo hacer pesar su localía. Al final, el conjunto azulcrema se quedó a dos goles de avanzar a la siguiente ronda, pues nunca pudo al menos emocionar a su público con una anotación que le diera esperanza.

Mukhtar finds the net for Nashville! 💥 pic.twitter.com/7W9WtARQR4 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 15, 2026

El único gol del partido se dio a los 50 minutos, cuando una diagonal encontró solo a Hany Mukhtar dentro del área; el jugador controló y ‘fusiló’ con un remate potente que golpeó la parte alta de la red.

Por supuesto que el equipo capitalino se lanzó al frente en busca de empatar el marcador parcial y hacer el primer de los dos goles que necesitaba (por haber recibido gol de visitante), sin embargo, la gran mayoría de sus remates fueron fácil a las manos del arquero o bien, salieron desviados de la portería.

Marcador Final. Concluye nuestra participación en la Concacaf Champions Cup. pic.twitter.com/MWXh3OMx7e — Club América (@ClubAmerica) April 15, 2026

Segundo fracaso de la Liga MX en la ‘CONCA’, pues antes el Cruz Azul fue eliminado (y también con contundencia) por Los Angeles FC, por lo que los dos equipos ‘grandes’ del futbol mexicano que se mantenían con vida en el torneo internacional quedaron fuera ‘apenas’ en la ronda de los ocho mejores.

La Copa de Campeones de la CONCACAF era la prioridad del América para este torneo, por lo que esta eliminación representa un fracaso absoluto para un equipo que el próximo 27 de abril cumplirá 10 años desde la última vez que ganó el certamen y así, el derecho de jugar el Mundial de Clubes.

Las Águilas están en su punto más bajo en lo que va de la década, quedó claro en la ‘CONCA’ y se nota casi cada semana en la Liga MX, donde marcha en séptimo lugar a falta de tres fechas.