Totalmente inesperado; Javier Mascherano se va del Inter Miami

Héctor Cantú

El Inter Miami vive un auténtico sismo al interior de sus filas luego de que Javier Mascherano, el técnico que los hizo campeones en la temporada pasada, renunciara al equipo.

Así se dio a conocer a través de un comunicado por parte del equipo rosa, donde el propio Mascherano acepta que fueron motivos personales los que lo llevaron a tomar esta decisión.

Javier Mascherano and @InterMiamiCF have parted ways. pic.twitter.com/nKdiR5D46c — Major League Soccer (@MLS) April 14, 2026

“Quiero dejar en claro que por motivos personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador del Inter Miami. Agradezco al club por la confianza y a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo. Pero sobre todo, agradezco a mis jugadores que hicieron esto posible”, se lee en el mensaje enviado por el estratega argentino.

Por su parte el equipo deseó suerte a Javier en sus futuros proyectos y le recordó que siempre será parte de la historia del club.

Javier Mascherano no puede ocultar su felicidad por llegar al Inter Miami

“Javier siempre será parte de la historia de este club y siempre tendrá un lugar especial en esta familia del Inter Miami, no solo por los logros obtenidos como ganar la MLS y haber sido parte del Mundial de Clubes, también por su educación constante”, dijo el propietario Javier Mas.

A partir de ahora, Guillermo Hoyos será el encargado de dirigir al primer equipo de cara al resto de la temporada.