Héctor Cantú
Totalmente inesperado; Javier Mascherano se va del Inter Miami
El técnico de Las Garzas deja al equipo tras 7 jornadas disputadas
El Inter Miami vive un auténtico sismo al interior de sus filas luego de que Javier Mascherano, el técnico que los hizo campeones en la temporada pasada, renunciara al equipo.
Así se dio a conocer a través de un comunicado por parte del equipo rosa, donde el propio Mascherano acepta que fueron motivos personales los que lo llevaron a tomar esta decisión.
“Quiero dejar en claro que por motivos personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador del Inter Miami. Agradezco al club por la confianza y a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo. Pero sobre todo, agradezco a mis jugadores que hicieron esto posible”, se lee en el mensaje enviado por el estratega argentino.
Por su parte el equipo deseó suerte a Javier en sus futuros proyectos y le recordó que siempre será parte de la historia del club.
“Javier siempre será parte de la historia de este club y siempre tendrá un lugar especial en esta familia del Inter Miami, no solo por los logros obtenidos como ganar la MLS y haber sido parte del Mundial de Clubes, también por su educación constante”, dijo el propietario Javier Mas.
A partir de ahora, Guillermo Hoyos será el encargado de dirigir al primer equipo de cara al resto de la temporada.
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