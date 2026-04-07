"Es cuestión de tiempo"; el Inter Miami cree en Germán Berterame

Redacción FOX Deportes

El Inter Miami no ha perdido la esperanza con Germán Berterame, de hecho, en el equipo lo necesita y confía en que muy pronto anotará goles, la exigencia mínima que debe tener un centro delantero.

El seleccionado mexicano tiene ocho partidos con el equipo de Lionel Messi (los cinco primeros como titular) y cero goles. Números decepcionantes, pero Javier Mascherano confía en que pronto despertará.

“Su mayor virtud es marcar goles, es una cuestión de tiempo”, dijo el entrenador respecto al atacante de 27 años, quien llegó a la MLS para esta temporada y que ha quedado a deber, al igual que muchos otros.

🟢 Javier Mascherano habló sobre Germán Berterame y la situación que vive el Inter de Miami.



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“Necesitamos el aporte del resto, si algo tiene este equipo es que genera situaciones. Hay momentos de la temporada donde hay jugadores que están más amigados con el gol y en otros momentos menos, pero vamos a seguir insistiendo”, agregó Mascherano respecto al exjugador del Monterrey.,

Pese a su respaldo público, Mascherano poco a poco ha ido sacando al naturalizado mexicano de su enfoque y para muestra, los 53 minutos que ha visto en los últimos tres partidos.

¿Podrá levantar su nivel y aprovechar la oportunidad de asociarse con Messi? Mejor que así sea si es que su objetivo es ir al Mundial con México, algo que muchos pusieron en duda con su decisión de ir a la MLS.