Continúa el calvario de Germán Berterame frente al arco

Héctor Cantú

Germán Berterame llegará al llamado de la Selección Mexicana que comanda Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica, con la pólvora mojada.

El exdelantero de Rayados, sigue sumando minutos en la MLS, pero aún no ha podido estrenarse como goleador con el equipo de las Garzas.

¡GOOOOOOL DE LEO MESSI! @InterMiamiCF iguala el marcador en el Bronx con el primer gol del argentino en su camino a los 1000: pic.twitter.com/zaPrhaLvZO — MLS Español (@MLSes) March 22, 2026

Ante New York City, el nacionalizado mexicano entró de cambio y logró anotar, sin embargo, su gol fue anulado por fuera de lugar en una acción al límite que dejó muchas dudas en la decisión arbitral.

‘Berte’ se ha ido sin asistencias y sin goles hasta ahora luego de cinco partidos de temporada regular en la MLS y dos más en la Concacaf Champions Cup.

Con Rayados de Monterrey, Germán nunca hiló más de seis partidos sin marcar, por lo que de continuar esta racha con Miami, estaría superando esta cifra negativa en el próximo encuentro.

Centro de Messi y cabezazo de Berterame que se va por encima del marco: pic.twitter.com/pHQLfaOnaD — MLS Español (@MLSes) March 22, 2026

Germán Berterame y el Inter Miami volverán a la actividad una vez pase la fecha FIFA para jugar el primer partido de Las Garzas en su nuevo estadio. Será allí, ante Austin FC, cuando Berterame intente terminar con la mala racha goleadora que le ha acompañado desde que desembarcó en el futbol de los Estados Unidos.