Germán Berterame 'la rompe' por primera vez en la MLS

Héctor Cantú

El delantero mexicano, Germán Berterame, fue reconocido, por primera vez desde que llegó a la Major League Soccer como refuerzo del Inter Miami, como el jugador más valioso del partido.

El exgoleador de Rayados, fue reconocido por su trabajo dentro del terreo de juego en la victoria de 2-1 del Inter Miami sobre el DC United, en la segunda victoria del equipo en lo que va de la temporada.

Aunque Berterame no marcó ninguno de los dos goles de las Garzas, sus números le hicieron acreedor al reconocimiento luego de haber creado dos opciones claras de gol y haber terminado por 62 por ciento de efectividad en sus pases durante el encuentro.

Fue una noche donde ‘Berte’ levantó la mano en un duelo dominado por el poder argentino luego de que los autores de los goles de la victoria fueran Rodrigo de Paul y Lionel Messi.

Germán Berterame busca mejorar su rendimiento y ganarse, así, un lugar en el próximo Mundial con la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre.