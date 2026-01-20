Germán Berterame, un buen candidato para el Inter Mimi

Héctor Cantú

El nombre de Germán Berterame ha sido vinculado al Inter Miami en los últimos días, en lo que sería uno de los movimientos más importantes del mercado invernal entre la MLS y la Liga MX.

‘Berte’ quien intenta ganarse un lugar en la Selección Mexicana que jugará el próximo Mundial 2026, no sería una mala apuesta para el equipo de la Florida que busca con ansias un delantero que mantenga el nivel goleador que el equipo consiguió en el ciclo pasado y que lo llevó a levantar el título.

Berterame sería una apuesta mucho más joven y con buenos réditos en caso de una posible sustitución por Luis Suárez, un delantero que ha perdido brillo goleador por su sequía goleadora y por sus problemas de conducta.

El delantero de Rayados, consiguió mejores números que Suárez en los últimos 22 partidos disputados, teniendo mejor promedio de goles esperados, de asistencias y su involucramiento en jugadas que terminan en gol.

Incluso en disparos al arco, el también argentino supera al charrúa con un promedio de 2.69 por encuentro, por 2 del exjugador del Barcelona.

Así luce Germán Berterame con los colores de Rayados

En cuanto a los dribles, el representante del futbol regio, también supera a Suárez con un promedio de 1.51 de manera exitosa por 0.74 de por parte del jugador del Inter Miami.

Aunado a sus condiciones y sus números, se considera también la edad, pues Germán Berterame es 11 años más joven, lo que permite al Inter Miami pensar en un proyecto de mucho mayor plazo.