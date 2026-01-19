¡Inter Miami reconoce oferta formal por Germán Berterame!

Enrique Gómez

Ahora que ya todos saben del fuerte interés que tiene el Inter Miami por Germán Berterame, los dirigentes del club no tienen mayor problema en admitir que ya hay una oferta formal por el delantero.

Jorge Mas, copropietario del equipo donde juega Lionel Messi, aseguró que el seleccionado mexicano es justamente el tipo de jugador que puede integrarse al equipo y ser un verdadero refuerzo, por lo que esperan hacerse con el delantero de 27 años, autor de 16 goles durante el 2025 en la Liga MX.

“Hay una oferta de Inter Miami para Germán Berterame. Veremos cómo eso se desarrolla en las próximas 24 a 36 horas. Nosotros aspiramos a tener una plantilla extraordinaria, a darle herramientas a Mascherano para poder atacar técnicamente como él piense, con una alineación que pueda ser fuerte y ese es el tipo de calidad y jugador que merece ser parte de la plantilla de Inter Miami”, aseguró Mas.

En palabras recogidas por Récord, el dirigente recordó que Berterame fue factor para eliminar a su equipo de la Copa de Campeones de CONCACAF de 2024 y ahora aspiran a tenerlo de su lado.

“Germán es un gran jugador. Obviamente, tuvimos que estar del lado de no ganarle a Monterrey en la CONCACAF antepasada. Es un gran jugador y nosotros aspiramos a tener una gran plantilla”, agregó Mas.

Aunque el delantero nacido en Argentina es un referente de Rayados y vive en Monterrey desde 2022, seguramente le ilusiona colaborar directamente con Lionel Messi, por lo que bien podría aceptar la idea de emigrar a la MLS y desde ahí buscarse un lugar con la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

La oferta por Berterame rondaría los 15 millones de dólares, una cifra muy tentadora incluso para el acaudalado club regiomontano.