¿Qué pasará con Leo Messi cuando se retire? él mismo responde

Héctor Cantú

El arranque de la temporada 2026 en la MLS será una de las últimas de Lionel Messi en su brillante carrera profesional y será en ese momento cuando se sepa, realmente, qué sucederá con su futuro inmediato.

El talento que tiene Leo Messi en sus botines no es suficiente para que él se convierta en director técnico. Al menos así lo ha reconocido la estrella argentina en una entrevista, donde ha dejado entrever que una vez que cuelgue los botines, seguirá siendo gente del mundo de futbol.

“Técnico, la verdad, que no me veo. Mánager me gusta, pero si te tengo que decir una, me gusta más la parte de ser propietario. Me gustaría poder tener mi propio club, poder hacer crecer un club, arrancar desde abajo. Poder darle la oportunidad a los chicos de crecer y hacer algo importante”, ha reconocido el futbolista argentino.

Messi viene de haber conseguido el primer título del Inter Miami en la MLS y a unos meses de que se juegue el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, el astro argentino aún no confirma su presencia con la selección de Argentina.

Leo Messi volverá a la actividad profesional el próximo 21 de febrero cuando el Inter Miami visite a Los Angeles FC en la jornada 1 de la temporada.