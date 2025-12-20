Leo Messi y los otros jugadores clave en el título del Inter Miami

Héctor Cantú

El 2025 será un año que quedará registrado en la historia del Inter Miami como el ciclo en el que lograron el máximo sueño de levantar la MLS Cup.

De la mano de Leo Messi, el equipo logró el ansiado objetivo que se les había negado en el pasado y con ello entraron a la lista de los clubes que han conseguido un campeonato en el futbol de los Estados Unidos.

Pero además de Leo, quien tuvo una temporada sensacional en la que se convirtió en el máximo goleador, asistidor y pasador, hubo jugadores que también fueron parte clave del campeonato.

El primero de ellos y una de las grandes revelaciones fue el arquero Rocco Rios Novo, quien se ganó la confianza de Javier Maschearano para defender el arco en la parte final de la fase regular y en toda la postemporada. De los últimos 9 partidos disputados, solo en uno sufrió la caída de su arco en dos ocasiones o más en un mismo partido. Su efectividad bajo los tres postes le llevó a ganarle la titularidad a Oscar Ustari y a ser congraciado por sus compañeros.

Otro de los futbolistas que lograron el cambio en el Inter Miami fue Rodrigo de Paul, el mediocampista que Leo Messi necesitaba para poner la cereza al pastel. El argentino, quien se unió a mitad de temporada, solo dejó de jugar los 90 minutos en dos cotejos de la temporada.

De Paul colaboró con 2 goles y 7 asistencias en la temporada para ganarse un lugar inamovible en la mediacancha de las Garzas.

Finalmente, el cuarto futbolista clave para lograr la hazaña fue Jordi Alba. El jugador, quien se retiró del futbol profesional al terminar la temporada, fue uno de los mejores pasadores de la liga, de los futbolistas con más minutos jugados con el Inter Miami y con un promedio sobresaliente de 6 balones recuperados por partido.

Alba fue el socio perfecto para Leo Messi y uno de los defensores con mayor llegada por las bandas para explotar el juego ofensivo y defensivo del club rosado.