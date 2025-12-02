Todas las finales que ha perdido la legión culé del Inter Miami

Héctor Cantú

Sergio Busquets y Jordi Alba han decidido poner punto final a su carrera como futbolistas profesionales y podrían hacerlo materializando el sueño de todos los que disfrutan de esta profesión: levantando un título.

Al lado de Messi, Busquets y Alba han probado las mieles de levantar un sinnúmero de trofeos con el Barcelona y más recientemente con el Inter Miami tras conquistar la Leagues Cup.

Atrás, en el recuerdo de lo que la tripleta de ensueño puede hacer quedaron las 5 copas del Rey, 1 mundial de clubes, 1 Champions League y 6 títulos de Liga en España. Trofeos que hoy brillan en las vitrinas individuales de los tres y a los que se suman la Supporter’s Shield y la Leagues Cup lograda con el Inter Miami.

No obstante, no todas las finales jugadas por la legión culé que hoy da fuerza al Inter Miami, terminaron en historias felices.

Son cuatro las derrotas en un partido final en las que coincidieron los tres. La primera de ellas data de 2012, cuando el Barcelona cayó ante el Real Madrid por gol de visitante luego de empatar en el tiempo regular. Messi marcó tanto en el juego de ida como en la vuelta. Busquets y Alba vieron algunos minutos en esta eliminatoria.

La segunda derrota de la terna fue en la Copa del Rey en su edición 2014, donde también fueron superados por el Real Madrid por 2-1 en el estadio de Mestalla. En aquella ocasión, además de los tres, se unió en el equipo titular Javier Mascherano, hoy técnico del Inter Miami.

La tercera derrota llegó cinco años después, en 2019 cuando volvieron a caer ahora a manos del Valencia. Leo Messi marcó el gol del descuento para los de la Ciudad Condal.

Finalmente, el último traspié de la legión culé que ahora buscará el título para el Inter Miami llegó en la Supercopa de España 2021 cuando fueron superados por el Athletic Club.

En aquel encuentro, ya con Mascherano fuera de la institución, Messi se fue expulsado en el tiempo suplementario y Jordi Alba fue sancionado con cartón amarillo.

Ahora, la legión culé que llegó para despedirse del profesionalismo con el Inter Miami, tiene la posibilidad de levantar la primera MLS Cup para el equipo de la Florida, lo que sería la cereza del pastel para dos carreras por demás exitosas en la historia del futbol mundial.