Tadeo Allende, el 'pupilo' de Leo Messi que mandó a la final al Inter Miami

El Inter Miami ha logrado su boleto a su primer partido por la MLS Cup de su historia, una hazaña lograda gracias al triplete de Tadeo Allende, el ‘pupilo’ de Leo Messi que se ha graduado en esta presente temporada.

Allende se ha convertido en el gran diferenciador del equipo de las Garzas, pasando de ser un recambio medianamente efectivo en la temporada regular donde marcaba gol cada 197 minutos a convertirse en el máximo goleador del equipo en la postemporada.

Con el triplete logrado ante NY City FC, Allende, quien regresará al final de la presente temporada a Celta de Vigo en España, se ha graduado como el goleador del equipo al conseguir ocho goles en los cinco partidos de eliminación directa que ha jugado el Inter Miami.

Inter Miami, campeón de conferencia por primera vez en su historia

De esos ocho goles conseguidos por Tadeo Allende, cuatro han sido a pase de Leo Messi, quien suma seis tantos en la postemporada. Curiosamente, el único encuentro de eliminación en el que no marcó la pulga, fue ante NY City FC.

Allende, futbolista argentino, vive un sueño hecho realidad al jugar al lado de uno de sus más grandes ídolos. Ese mismo sueño que podría trascender más allá de lo imaginado si es capaz de levantar el ansiado titulo absoluto de la MLS en la temporada 2025.