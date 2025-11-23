Lionel Messi y el Inter de Miami, a su primera final de MLS Cup

Redacción FOX Deportes

Inter Miami consiguió su primer pase a la final de la MLS Cup 2025 tras golear 5–1 a New York City FC en la Final de la Conferencia Este, en una noche histórica en el Chase Stadium.



El triunfo consolidó el dominio del equipo durante toda la postemporada.La afición celebró el logro más grande del club desde su fundación. El cuadro rosa y negro cerró la serie con autoridad absoluta.

WE ARE EASTERN CONFERENCE CHAMPIONS. 🏆💫



One down. One to go! pic.twitter.com/tPEXYrTg7i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

Tadeo Allende fue la gran figura con un hat-trick que rompió el partido desde temprano. Mateo Silvetti amplió la ventaja con un remate certero tras una jugada colectiva.



Telasco Segovia firmó el cuarto gol con un cierre impecable por izquierda.

Cada anotación mostró la contundencia ofensiva de Miami.

VAMOS POR MAS! pic.twitter.com/ICNqFbjB5R — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

Lionel Messi no anotó, pero dirigió el ataque con claridad y asistió el gol de Silvetti. Su visión de juego permitió que Miami manejara tiempos y espacios.

Jordi Alba también brilló conectando con los atacantes en momentos clave.

La mezcla de veteranos y jóvenes definió el ritmo del encuentro.

Con el triunfo, Inter Miami selló su primera clasificación a la MLS Cup.

Ahora enfrentará en la final al Vancouver Whitecaps, campeón del Oeste.

La definición se jugará en Miami, ante un estadio que promete llenarse.

El club vivirá la noche más importante de su historia reciente.