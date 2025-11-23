El gol de Leo Messi que pone al Inter Miami en la final

Héctor Cantú

El sueño del campeonato absoluto de la temporada 2025 está más vivo que nunca para el Inter Miami, que ha quedado a tiro de piedra de llegar a la final de conferencia gracias a un gol de Lionel Messi.

Como ha sido una constante durante el presente ciclo, Leo se ha echado al equipo a los hombros y con un gol de cabeza, a puesto arriba en el tanteador al equipo visitante que en el primer partido no logró sacar ventaja en su campo.

GOOOOL! Mateo Silvetti’s cross ➡️ Leo Messi’s header to open the score 🤩 pic.twitter.com/KVL9ugQWMQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025

Increíblemente, Leo apareció dentro del área rival sin marcación alguna y con el tiempo y el espacio preciso para enviar la pelota al fondo de las redes con un cabezazo certero.

No es común ver a Leo marcar de cabeza, pero el argentino ha conseguido un gol por demás valioso que ha obligado a FC Cincinnatti a redoblar esfuerzos para lograr el pase a la ronda siguiente.

Con este, son 6 goles de Leo en la postemporada, una cifra que se suma a los 29 goles que anotó durante la temporada regular.