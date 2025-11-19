La gran promesa de Leo Messi: "Voy a volver a Barcelona"

Héctor Cantú

Lionel Messi se sigue emocionando al hablar del Barcelona. La sangre blaugrana es innegable para La Pulga que ahora, vestido de rosa y pensando en la posibilidad de ser campeón en Miami, sigue viviendo a flor de piel los recuerdos como culé.

Entrevistado por el diario Sport al entregarle el premio como el jugador más recordado del Barcelona, el argentino fue claro: algún día regresará a Barcelona.

La declaración, sin especificar si se definía por el club o la ciudad en sí, se une a la visita de unos días atrás al Camp Nou. Parece que las rencillas con la directiva han desaparecido y que, finalmente, Messi podrá tener una despedida como se merece ante la afición que más le quiere.

“Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club. Y... Y, nada, haber jugado solo ahí en Europa. Obviamente, voy a volver. Voy a estar presente en el estadio como un aficionado más, siguiendo al equipo, al club, y siendo un hincha más. De momento, estaré unos años más por aquí, seguramente, pero vamos a volver a Barcelona, porque, como dije siempre, es mi lugar, mi casa”, detalló en entrevista a la distancia tras su condecoración.

El homenaje para Lionel Messi por sus 45 titulos en su carrera

Visiblemente conmovido por el premio, La Pulga que aún hace vibrar a la afición, ilusiona con un posible regreso para cumplir el sueño de su vida: retirarse en el club de sus amores.