Olvídense del regreso de Lionel Messi al Barcelona

Lionel Messi visitó improvisadamente el Camp Nou y el mundo comenzó a soñar con su regreso como jugador del Barcelona, pero eso no está sobre la mesa.

En entrevista con el programa El Matí, de Catalunya Ràdio, el presidente del club, Joan Laporta, se sinceró sobre la idea de que el argentino juegue 6 meses para cerrar su paso por la institución:

“Por respeto máximo a Messi, a los profesionales de la casa y a los socios, no haré especulaciones que no son realistas ni corresponderían”.

Lo que sí se ha planteado es un homenaje, el “más bonito del mundo”, cuando el estadio se haya terminado y tenga capacidad para 105,000 personas. De acuerdo con Laporta, podría ser un partido de reconocimiento “por todo lo que nos ha dado”.

Sobre su relación con Messi y la manera tan abrupta en la que tuvo que irse del club confesó que “no me arrepiento de nada”.

“El Barça está por encima de jugadores, presidentes, entrenadores, de todos. No acabó como a todos nos hubiera gustado; me habría gustado un final mejor entre el Barça y Leo, pero en aquel momento no pudo ser”.

Para finalizar y atizar la visita al Camp Nou, reconoció que fue “un gesto simpático, espontáneo y de barcelonismo” del cual no tenía conocimiento. El ‘10’ estaba en Barcelona previo a unirse a la concentración de la Selección Argentina y decidió darse una vuelta luego de estar con algunos amigos, “el Barça siempre será su casa” puntualizó.