Lionel Messi visitó el renovado estadio del Barcelona

Reuters

Lionel Messi expresó el lunes su deseo de volver algún día al Camp Nou del Barcelona, tras realizar una breve visita para conocer el renovado estadio en el que pasó 21 años de su carrera.

El argentino, que ingresó en la cantera del Barça a los 13 años y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club con 672 goles en 778 partidos, dejó el equipo catalán en 2021 cuando retenerlo se convirtió en una situación no viable económicamente.

Después de ganar 10 títulos de LaLiga, cuatro coronas de la Champions League y tres Mundiales de Clubes con el Barça, Messi juega ahora en el Inter de Miami tras dos años en el Paris Saint-Germain.

El Barça reabrió el Camp Nou el viernes, 895 días después de su cierre, estrenando un estadio renovado con un entrenamiento abierto al que asistieron 21.795 aficionados.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", escribió el capitán argentino en Instagram.

Messi amplió su contrato con el Inter de Miami en octubre y había dicho previamente que el club de la Major League Soccer probablemente sería el último club en el que juegue.

"Siempre serás bienvenido en tu casa, Leo", publicó el Barça en la red social X.