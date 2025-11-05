Barcelona terminará noviembre jugando en el Camp Nou

Oscar Sandoval

Barcelona abrirá por primera vez las puertas del Camp Nou el próximo viernes para realizar un entrenamiento a puertas abiertas, la afición agotó las entradas y será la primera prueba antes de albergar un partido oficial, eso podría convertirse en realidad a finales de noviembre.

Con la senyera siempre presente ✊ pic.twitter.com/MsMpV6PnIY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 5, 2025

Barcelona cuenta los días para volver a casa y prepara el coliseo azulgrana para una nueva época, el inmueble estará a la altura de los mejores del mundo y Joan Laporta no evitó revelar la fecha en la que espera que el balón ruede de nuevo en el ‘Estadi’.

El presidente del club declaró durante la expedición a Bélgica para el juego contra Brugge que “se ha constatado que está todo listo” y aseguró que “el regreso tendrá lugar el 22 o 29 de noviembre”, a la espera de recibir la licencia de Fase 1B que le permitirá ampliar la capacidad.

Si la autorización llega, el equipo podrá disputar su primer partido con un aforo de 45 mil espectadores y estrenaría el Camp Nou después del parón internacional. El calendario marca que el 22 de noviembre enfrenta al Athletic y el 29 a Alavés en un día memorable, ya que el club festejará 126 años de historia y el marco no podría ser mejor.