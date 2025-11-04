Brugge y Barcelona se reencuentran 22 años después

Oscar Sandoval

Mucho ha cambiado el futbol, Barcelona, Brugge y hasta la Champions League desde la última vez que ambos clubes se enfrentaron en el torneo, fue en la fase de grupos de la temporada 2002/2003 y los dos compromisos que aparecen en el historial los ganó el conjunto azulgrana.

Brujas buscará su primera victoria contra Barcelona al que enfrenta más de dos décadas después, no coincidieron durante la era de Lionel Messi en el futbol europeo y su historia es corta, ni siquiera para alcanzar un grado de rivalidad porque el respeto es mutuo, pero el equipo español siempre será favorito en un mano a mano.

Barcelona busca su segunda victoria al hilo y un lugar entre los ocho mejores equipos de la competencia para acercarse a los octavos de final, necesita los tres puntos y una actuación contundente para seguir en ascenso y dejar atrás la caída ante PSG.

Brugge tendrá que dar la sorpresa para mantenerse en la zona de playoff, una derrota y una combinación de resultados lo podrían colocar en riesgo de eliminación por lo que no tiene margen de error y debe sumar.