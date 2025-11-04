Barcelona necesita a Robert Lewandowski para recuperar su mejor nivel

Redacción FOX Deportes

Hans Flick, explicó este martes, en la víspera del partido de Champions League ante Brugge que Barcelona jugará en Bélgica, que el regreso de futbolistas como Robert Lewandowski y Dani Olmo es necesario para que su equipo alcance su máximo nivel.

"Cuando Lewandowski y Olmo volvieron, los entrenamientos fueron diferentes. El nivel subió mucho, también el de los más jóvenes. Necesitamos a estos jugadores para alcanzar nuestro máximo nivel. Y para eso se necesita tiempo. No solo se trata de ganar, sino de entender la situación y gestionarla", reflexionó el técnico alemán.

Flick aseguró que nunca ha trabajado con un jugador "más profesional" que el delantero polaco -"no sé que tiene su ADN, pero se recupera en tres semanas de lesiones que deberían durar cinco", bromeó y remarcó que no se puede comparar este inicio de curso con el anterior debido a la acumulación de lesiones.

"Aunque había algunos lesionados del curso anterior, empezamos con Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal a su máximo nivel y eso nos dio mucha confianza desde el inicio. El estilo de juego fue genial. Esta temporada hemos perdido a muchos futbolistas que están volviendo. Eso es un buen punto de partida", comentó.