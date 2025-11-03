Barcelona vigila de cerca el futuro de Vitor Roque

Oscar Sandoval

Vitor Roque no pudo consolidarse con Barcelona en el futbol europeo y regresó a Brasil en donde se reencontró con su mejor versión, su agente asegura que el delantero está en el radar de diferentes clubes y el conjunto azulgrana podría beneficiarse económicamente con una nueva transferencia al ‘Viejo Continente’.

Palmeiras rescató a Roque cuando el brasileño perdió la confianza tras quedar relegado de Barcelona, apostó por el futbolista y la operación ha sido un éxito para todos, todavía más para el equipo español que podría beneficiarse por una posible venta en el próximo mercado.

André Curry quien es agente del delantero, aseguró que “tenemos una avalancha de llamadas de (clubes) europeos”, recalcó que son conjuntos “principalmente de la Premier League e Italia” y afirmó que en enero “llegará una oferta de alrededor de 50 millones de euros” proveniente de Inglaterra.

Barcelona podría realizar una de sus mejores operaciones con Vitor Roque a quien adquirió por 30 millones de euros, después lo vendió a Palmeiras en 25, más 5 en variables y se reservó un 20% de una posible venta que será ganancia por un jugador que pasó de noche por el club.