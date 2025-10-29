El Barcelona pierde a Pedri

Redacción FOX Deportes

El Barcelona tendrá que sortear las próximas semanas sin una de sus principales figuras: Pedri

El mediocampista, que se fue expulsado en El Clásico, “sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda”, según comunicó el club.

Aunque no se informó cuánto tiempo estará de baja, una lesión de este tipo suele sanar en tres semanas. Por ello, el culé se perderá los duelos de La Liga ante Elche y Celta de Vigo, así como el de la Champions League frente a Club Brugge.

Su regreso podría suceder tras la Fecha FIFA de mediados de noviembre, cuando el Barcelona se mida al Athletic de Bilbao en la Jornada 13 del torneo español.