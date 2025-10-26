Lamine Yamal y los otros reprobados de El Clásico

Héctor Cantú

El Barcelona ha visto finalizada su racha positiva que acumulaba ante el Real Madrid luego de caer por 2-1 en la primera edición de El Clásico en la temporada 2025-2026.

El equipo de Hansi Flick fue absolutamente dominado sobre el terreno de juego. El marcador pudo ser más escalandoso, pues aunque las ausencias le pasaron una dolorosa factura, también lo hicieron los errores comentidos en la línea defensiva.

El equipo culé estuvo lejos de aquellas versiones que se impusieron en cuatro partidos consecutivos en la temporada pasada, dejando a algunos referentes del equipo, totalmente reprobados.

El primero de ellos es Pedri. El motor del equipo culé no estuvo fino sobre el césped y terminó viendo la expulsión en los minutos finales del encuentro luego de un error suyo a la hora de controlar el balón.

Pedri se fue sin hacer un solo disparo a puerta y con 11 pérdidas de pelota. Nunca se sintió cómodo sobre el césped y terminó por dejar de ser la opción de construcción para su equipo.

Jules Koundé es otro de los jugadores que quedaron absolutamente borrados del campo.El francés, además de fallar una opción clara de gol cuando el duelo ya estaba 2-1, solo ganó 6 de los 13 duelos sostenidos ante sus rivales.

Perdió en 8 ocasiones la pelota y fue superado por la banda derecha, en innumerables ocasiones por Vinícius Júnior.

Lamine Yamal tampoco estuvo a la altura de lo esperado ni de lo que él mismo prometió antes del partido. El referente del Barcelona quedó perdido por el costado derecho y fue bien cubierto por Aurelien Tchouameni y Álvaro Carreras.

Durante los 90 minutos, Yamal solo hizo dos disparos al arco. Ambos, muy desviados de los postes defendidos por Thibaut Courtois. Solo completó el 80 por ciento de sus pases, una cifra muy por debajo de lo que ha realizado en otros partidos.

Sin embargo, la cifra más escandalosa es la cantidad de balones perdidos. En total, Lamine terminó entregando 22 pelotas al rival sin poder marcar la diferencia y terminó siendo borrado por el equipo blanco.

El Barcelona de Hansi Flick, que ha sido dominado de arriba abajo, ahora queda a 5 puntos del líder de la competición, con el mal sabor de boca de haber perdido la buena racha conseguida en el pasado.