Preocupación en Barcelona por Frenkie de Jong; es duda para El Clásico

Héctor Cantú

A tres días de que el Barcelona visite al Real Madrid en la primera edición de El Clásico en la temporada 2025-2026, las alarmas se han encendido en el equipo culé por el estado físico de Frenkie de Jong.

Las noticias habían sido positivas en el seno culé. La victoria a media semana en Champions League por goleada de 6-1 ante el Olympiacos y el regreso a los entrenamientos de Raphinha, ilusionaban con poder conformar un equipo más rocoso para el próximo domingo.

Frenkie de Jong deja El Clásico con llanto por una dura lesión

Sin embargo, De Jong no completó la sesión de entrenamiento de este jueves y se retiró antes de tiempo de la misma, generando dudas alrededor del equipo.

Aunque por ahora no parece ser una indisposición necesariamente seria, el que el club no se haya pronunciado al respecto hace dudar de que Frenkie esté en condiciones óptimas para El Clásico.

La lista de lesionados del Barcelona disminuye considerablemente con la recuperación de Raphinha y de Ferrán Torres, quienes podrían reaparecer el próximo domingo bajo la tutela de Hansi Flick.

Se mantienen en proceso de recuperación Dani Olmo, Gavi, Joan García, Marc-André ter Stegen y la duda sobre si De Jong entrará en este listado o podrá ser el comantante de la mediacancha barcelonista en el Santiago Bernabéu.