Buenas noticias en Barcelona; Raphinha regresará para El Clásico

Héctor Cantú

El Barcelona ha recibido buenas noticias de cara a su futuro inmediato luego de que el cuerpo médico realizara pruebas médicas a Raphinha.

Los primeros resultados arrojados es que la recuperación del brasileño es por demás positiva, por lo que es muy probable que el sudamericano juegue ante el Real Madrid.

Por ahora, la lesión sufrida en el bíceps femoral de la pierna derecha sufrido ante el Oviedo, le dejará sin poder ver acción en el duelo ante el Girona, correspondiente a La Liga y ante el Olympiacos de la UEFA Champions League.

Por ahora, aunque hay mesura en el cuerpo técnico con Raphinha ante el deseo de no exponerlo a una lesión mucho más grave, las sensaciones siguen siendo por demás positivas.

No se descarta que Raphinha pueda ser recambio en el duelo de la Champions League aunque la decisión, por ahora, es no arriesgar a una de las piezas clave de Hansi Flick para tenerlo a tope ante el Real Madrid, un partido que podría cambiar el rumbo de la competición en España.