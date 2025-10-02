Barcelona arranca la Champions League con una goleada monumental

Karla Villegas Gama

Barcelona goleó 7-1 al Bayern Munich en la Jornada 1 de la Champions League.

Las catalanas abrieron el marcador al minuto 4 por conducto de Alexia Putellas, quien sacó un disparo de larga distancia y lo clavó en la escuadra

Las ‘Bávaras’, aturdidas, intentaron reacomodarse en el terreno de juego, pero al 12’ Ewa Pajor aprovechó que el esférico se estrelló en el travesaño tras un córner y puso el 2-0.

Esmee Brugts amplió la ventaja al 27’, tras combinarse con Aitana Bonmatí para hacer una pared dentro del área. La neerlandesa se encontró sola y de derecha convirtió el tercero de la noche.

Al 32’, Bayern Munich acortó distancias luego de una tímida presión de la defensa rival sobre Klara Bühl. La delantera disparó cruzado para dejar sin oportunidades a Cata Coll.

La respuesta llegó al 45+1’ cuando Salma Paralluelo recibió dentro del área y, sin dudarlo, tiró con fuerza para conseguir el 4-1.

En el complemento, Barcelona volvió a apretar y Pajor logró su doblete. La polaca no perdió la calma, a pesar de que tenía a la central encima, controló el esférico y de derecha superó a Ena Mahmutovic al 56’.

Parecía que no habría más, pero Clàudia Pina tenía otros planes. Al 88’ la española demostró la especialidad de la casa con un ‘fogonazo’ directo al ángulo. Pero habría más, y el 7-1 llegó al 90+2’, tras un rechazo de Mahmutovic el balón quedó vivo, Brugts lo recuperó y sirvió para que Pina lo empujara e hiciera el último de la noche.