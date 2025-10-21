La última vez que el Real Madrid perdió 5 Clásicos seguidos ante el Barcelona

Héctor Cantú

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán el próximo domingo en una edición más de El Clásico de España, una rivalidad que en el último año ha dominado el equipo de Hansi Flick.

Son cuatro victorias consecutivas las que acumula el Barcelona en el pasado reciente, dos de ellas en partidos donde se decidió el campeonato de Copa del Rey y la Supercopa de España.

Una victoria permitiría igualar la racha que consiguió entre 2020 y 2022, cuando el equipo de la Ciudad Condal se impuso en cinco partidos consecutivos, cuatro en el torneo de liga y uno en las semifinales de la Supercopa de España en la ronda de semifinales.

La maquinaria ofensiva del Barcelona vuelve a amenazar a un Real Madrid que también tiene pegada y que, asegura, ha descifrado los secretos de Hansi Flick para poder vencerle.

En este encuentro estará en juego el liderato de La Liga, mismo que hasta hoy pertenece al equipo de la capital española con 24 puntos por 22 del equipo blaugrana.

A favor de los comandados por Xabi Alonso, el Barcelona presentará varias bajas para este encuentro un escenario que ha complicado al equipo en sus partidos anteriores.