Los números de Messi en la MLS le dan para 'romperla' en el Barcelona de Hansi Flick

Héctor Cantú

Lionel Messi se ha convertido, por primera vez en su carrera, en líder de goleo luego de una ardua y extenuante temporada en la Major League Soccer.

Más allá de los 29 goles que llevaron al argentino a coronarse como goleador en el futbol de los Estados Unidos, las cifras de La Pulga son demoledoras, pues fue líder de opciones de gol generadas, en asistencias y en disparos al arco rival.

Los números que alcanzó Leo Messi con Las Garzas en este ciclo que está por llegar a su final le permitirían ser parte de la élite en La Liga y uno de los líderes ofensivos en el Barcelona.

En anotaciones, el promedio por partido dearía a Messi solo por detrás de Kylian Mbappé, quien en en 9 partidos disputads promedia 1.06 goles por los 0.93 que promedió Leo durante la temporada regular.

Los goles anotados con la pierna izquierda por Leo le colocarían como el mejor del futbol español en este momento con un promedio de 0.84 por cada 90 minutos jugados, superando los números de Pablo Durán (Celta de Vigo) y André Silva (Elche).

El exjugador del Barcelona también sería el amo y señor en asistencias con un promedio de 0.56, superando los registros de Vini Júnior (Real Madrid), quien promedia una asistencia cada 3 partidos disputados.

En cuanto a tiros al arco rival Leo Messi solo estaría por detrás de los números obtenidos por Kylian Mbappé, quien por cada 90 minutos de juego realiza 4.3 disparos a puerta. Messi, con 3.99 superaría los 3.5 intentos de Ferrán Torres del Barcelona.

Con las proporciones guardadas y las calidades de cada una de las ligas, Leo Messi está viviendo una temporada de ensueño y está cerca de convertirse en el MVP de una temporada que intentará finiquitar con la MLS Cup en sus manos.