Estos son los 29 goles que llevaron a Leo Messi a ser la Bota de Oro

Héctor Cantú

Lionel Messi ha escrito historia pura en el futbol de los Estados Unidos, luego de convertirse en el máximo anotador de la temporada regular 2025.

El argentino ha ganado su primer título de goleo en una liga de futbol profesional y lo ha hecho con Las Garzas, equipo con el que ahora intentará levantar la ansiada MLS Cup.

Lionel Messi marcó su primer gol de la temporada el 16 de marzo ante Atlanta United. Desde entonces logró marcar en 18 partidos, siendo Nashville SC, en el último duelo de la temporada, al que le marcó más tantos con el triplete conseguido.

La mejor racha productiva goleadora del argentino fue de seis partidos consecutivos haciéndose presente en el tanteador. En cinco de ellos se despachó con doblete anotándole a Montreal (en dos ocasiones), Columbus Crew, New England Revolution y Nashville SC.

Leo Messi se ha convertido en el tercer máximo goleador en la historia de la MLS en una misma temporada, solo por detrás de Carlos Vela (34 goles) y Josef Martínez (31).