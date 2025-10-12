Héctor Cantú
Lionel Messi y el mejor adiós que pudo darle a Jordi Alba
El argentino repitió una actuación magistral en la MLS ante Atlanta
Lionel Messi ha repetido una actuación sublime en la goleada de 4-0 del Inter Miami sobre Atlanta United, una victoria que deja al equipo de la Florida en la tercera posición de la Conferencia Este.
Messi, se despachó de nuevo con la cuchara grande con dos goles y una asistencia, un pase para gol que tuvo un destinatario: Jordi Alba.
Probablemente este tanto ha sido el último del internacional español en su carrera profesional y que mejor haberlo logrado a pase de su socio de mil batallas, el capitán argentino justo el día en que el Inter Miami le despidió.
En total, Leo Messi y Jordi Alba han jugado un total de 414 partidos juntos de los cuales 69 han sido con el Inter Miami, una cifra que aumentará con la postemporada.
No obstante, la cifra más importante que refleja la sociedad entre ambos futbolistas son los 50 goles que entre los dos han conseguido en conjunto.
One of the game's all-time greats. 👏🇪🇸@JordiAlba addresses the @InterMiamiCF fans in his final regular season home game. pic.twitter.com/xZpOKQb0Uy— Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025
Ante Atlanta, por tercera ocasión en la historia, ambos jugadores han colaborado con dos anotaciones en un mismo partido. Uno por parte de Leo con pase de Alba y otro de Jordi a pase del capitán argentino.
Ahora, Leo Messi y Jordi Alba tienen una misión más por conseguir: el título de campeón de la temporada 2025 con el equipo de las Garzas, el punto máximo que ambos futbolistas han soñado juntos antes del retiro definitivo.
