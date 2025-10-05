Thomas Müller y Leo Messi, en el equipo ideal de la semana

Héctor Cantú

La actividad de la fase regular está por llegar a su final en la Major League Soccer en la actual temporada y todo sigue siendo un festín de grandes estrellas.

En la semana 33 Lionel Messi y Thomas Müller han sido considerados dentro del equipo ideal de la liga al lado de otros jugadores sobresalientes que también tuvieron actuaciones destacadas.

Thomas Müller comparte sitio con su compañero de equipo Sebastian Berhalter, quien se despachó con un doblete en la victoria de 4-1 sobre SJ Earthquakes. El a,emán, marcó el segundo tanto de la noche y fue una de las piezas del equipo canadiense que recientemente levantó la Canadian Cup por cuarta ocasión en su historia.

Lionel Messi, el jugador del Inter Miami, recibió el pase directo a esta selección luego de haber colaborado con tres asistencias en la victoria, también de 4-1 sobre New Englant Revolution.

Leo, también fue acompañado en este equipo por Jordi Alba, quien marcó los dos últimos goles de la goleada que inició Tadeo Allende, también con doblete, hazaña que le valió ser considerado entre los mejores 11 futbolistas de la semana.

El resto de la oncena la conforman Anders Dreyer (San Diego FC), Rafael Cabral (Real Satl lke), Jack Elliot (Chicago Fire), Anthony Markanich (Minnesota United), Marcel Hartel (St Louis)y Mikael Uhre )Philadelphia Union).