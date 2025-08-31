El Inter Miami, se va goleado y sin el título de la Leagues Cup

Héctor Cantú

El sueño del bicampeonato de la Leagues Cup para el Inter Miami no pudo hacerse realidad y terminó siendo goleado en el partido por el título por Seattle Sounders.

La presencia de Leo Messi no cambió en nada la dinámica del equipo de las Garzas que no pudo conseguir su tercer título en su corta historia.

Por el contrario, Seattle Sounders fue amo y señor dentro del terreno de juego y controló las acciones y sobre todo, el reloj.

Osaze De Rosario fue el encargado de adelantar a los Sounders en el tanteador con un remate de cabeza preciso con el que culminó una gran jugada por el costado derecho.

Leo Messi estuvo muy cerca de lograr el empate en los primeros minutos de haber iniciado el segundo tiempo, pero su disparo se fue por encima del larguero.

Con el pasar de los minutos y la presión de no poder igualar el marcador, el equipo rosado se convirtió en presa de la desesperación.

Así, en los minutos finales llegaron los dos goles que sentenciaron la historia. Primero un disparo desde el manchón penal de Alex Roldán.

Después Paul Rothrock, quien aprovechó un error en la salida del Inter Miami y terminó guardando la pelota en el fondo del arco.

Esta es la segunda final que pierde Lionel Messi con el Inter Miami; ahora, solo le queda buscar el título de la MLS Cup en los próximos meses.