Sin Messi, pero con Luis Suárez, Inter Miami elimina a Tigres

Héctor Cantú

La Major League Soccer ha asegurado la presencia de uno de sus representantes en las semifinales del torneo luego de la victoria del Inter Miami sobre Tigres.

El equipo mexicano quedó muy lejos de su mejor versión y no pudo sacar provecho de la ausencia de Lionel Messi, quien atestiguó la victoria de su equipo desde una de las bancas del Chase Stadium.

Ante la ausencia de la gran figura argentina, quien se echó al equipo al hombro fue Luis Suárez, anotador de los dos goles con los que el Inter Miami se quedó con la victoria y selló la eliminación de Tigres.

La primera jugada se dio a los 23 minutos de tiempo corrido. Luis Suárez no tuvo inconveniente alguno para enviar al fondo su disparo a pesar de la estirada de Nahuel Guzmán.

Al equipo mexicano le costó trabajo venir de atrás y reponerse sobre el terreno de juego. Fue hasta la segunda mitad cuando logró equiparar fuerzas ante el equipo de la Florida.

Ángel Correa fue el encargado de empatar el partido justo en el momento en el que Tigres jugaba mejor con una sobrebia definición que dejó de manifiesto que está candidateado a ser una de las mejores contrataciones de la temporada.

Cuando todo parecía que el duelo se definiría en otras instancias, llegó el segundo error en el área para el equipo felino que se tradujo en el doblete de Suárez.

El Pistolero marcó así su primer doblete ante clubes mexicanos y llegó a 13 tantos en la presete campaña.

La jugada polémica del partido se dio a tres minutos del final del partido, luego de que un remate de cabeza pegara en la línea de gol y obligara al cuerpo arbitral a revisar la jugada en el sistema de videoarbitraje.