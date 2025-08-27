Lionel Messi y el Inter Miami con el sueño de lograr el tercer título para las Garzas

Héctor Cantú

El Inter Miami de Lionel Messi buscará convertirse en el primer bicampeón de la Leagues Cup cuando se enfrente a Seattle Sounders en el duelo que definirá al ganador de la edición 2025.

Las Garzas buscarán repetir la historia de 2023 cuando se impusieron a Nashville SC en una larga tanda de penales tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

Fue Lionel Messi el encargado de marcar la anotación que adelantó al equipo de la Florida. Después, un error de Drake Callender emparejó los cartones y obligó a la definición desde el punto penal.

El equipo de la Florida tiene dos títulos en su corta historia. El de la Leagues Cup de 2023 y la Supporter’s Shield lograda en la temporada pasada.

El homenaje para Lionel Messi por sus 45 titulos en su carrera

Este será apenas el segundo encuentro en la historia entre el Inter Miami y Seattle Sounders. El único registro que existe data de 2022 cuando Las Garzas se impusieron por la mínima diferencia gracias a un gol de Robbie Robinson.

Seattle Sounders ocupa la posición cuatro de la Conferencia del Oeste, mientras que el Inter Miami ocupa la sexta posición de su sector con tres partidos menos que el líder Philadelphia Union.