De la mano de Lionel Messi, el Inter Miami llega a otra final

Héctor Cantú

El Inter Miami ha logrado clasificarse a otra final de la Leagues Cup luego de protagonizar una valiosa voltereta sobre Orlando City de la mano de Lionel Messi, su máximo referente.

La escuadra rosada tuvo que venir de atrás y reponerse de un gol en contra sufrido en los últimos minutos del primero tiempo para lograr el pase al partido por el título.

La presencia del argentino fue fundamental para que Miami lograra el objetivo, pues, el capitán sudamericano se despachó con un doblete para empatar y coronar la vuelta al tanteador.

Orlando había comenzado ganando el encuentro con la anotación de Marco Pasalic en los últimos minutos del primer tiempo. Una jugada polémica que tuvo que ser revisada por el cuerpo arbitral para descartar una mano en el área antes de la definición prodigiosa.

Después, los Leones se cayeron moral y futbolísticamente con la expulsión de David Brekalo.

MESSI MIGHT'VE JUST WON IT. WOWOWOWOW. pic.twitter.com/r3ZUYugpz5 — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

A partir de ese momento, el Inter Miami vino de atrás y logró reponerse con los tantos del capitán. El primero de ellos desde el manchón penal.

El segundo, con una definición dentro del área con un disparo portentoso que superó el intento del arquero Gallese de detenerlo.

GAME OVER. MIAMI ARE HEADED TO THE LEAGUES CUP FINAL. pic.twitter.com/ALf1ieA4Gd — Major League Soccer (@MLS) August 28, 2025

La cereza del pastel la puso Telasco Segovia en los primeros suspiros del tiempo suplementario, tanto que terminó por enterrar las aspiraciones del equipo visitante.

Con este resultado, el Inter Miami jugará la segunda final de la Leagues Cup, torneo que consiguió en 2023 y que se convirtió en el primer trofeo en la historia del equipo de la Florida.