Del regreso de Lionel Messi al debut de Thomas Muller

Héctor Cantú

La semana 30 de la Major League Soccer ha dejado historias fantásticas que enmarcarán la temporada 2025.

Thomas Müller finalmente debutó en el futbol de los Estados Unidos y lo hizo para jugar los 30 minutos finales en el duelo entre Vancouver Whitecaps donde incluso marcó un gol tres minutos después de ingresar al campo. Sin embargo, el equipo arbitral decidió anularlo por fuera de lugar.

Otra de las historias que enmarcaron el fin de semana, fue el regreso de Lionel Messi con el Inter Miami después de dos partidos de ausencia.

El capitán reapareció como sabe hacerlo, con un gol y siendo un jugador determinante en la victoria de 3-1 sobre el LA Galaxy.

Ahora, Inter Miami tendrá que cambiar el chip para medir fuerzas en la Leagues Cup, mientras que Vancouver Whitecaps, tendrá que esperar al fin de semana para enfrentarse a St. Louis SC.