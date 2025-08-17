Un gol tardío amarga el debut de Thomas Müller en Vancouver

Héctor Cantú

La mesa estaba puesta para que el debut de Thomas Müller con Vancouver Whitecaps fuera inolvidable, pero un gol de último minuto de Houston Dynamo ‘apagó las luces’ de la fiesta.

El delantero alemán se dejó querer por los aficionados desde su llegada al estadio. Con una sonrisa en la boca hizo los ejercicios de calentamiento con el resto de la plantilla y pacientemente esperó a que llegara su turno para entrar al terreno de juego.

Offside in the build-up...



But Thomas Müller nearly had his first goal within SECONDS. 😳 pic.twitter.com/wzDihNdCIg — Major League Soccer (@MLS) August 18, 2025

Un gol tempranero de Brian White desde el manchón penal desató la locura del BC Place que ansioso esperaba la aparición del internacional teutón.

Aunque el equipo de casa lo intentó durante la primera mitad, no hubo efectividad en las llegadas y tuvo que conformarse con el tanto anotado en los primeros minutos del encuentro.

En la segunda mitad llegó el momento tan ansiado. Thomas Müller ingresó al minuto 60 para vivir sus primeros momentos como jugador de la Major League Soccer.

El mundialista necesitó solo tres minutos dentro del terreno de juego para hacerse notar con su primera anotación.

Sin embargo el juez de línea determinó macar el fuera de lugar que borró la anotación de Müller del tanteador.

ARTUR FROM DISTANCE! 🚀



What a strike. What a moment. Tied up in Vancouver! pic.twitter.com/czFacJ2J7Q — Major League Soccer (@MLS) August 18, 2025

Cuando todo indicaba que los tres puntos se quedarían en la bolsa del Whitecaps apareció un disparo de larga distancia de José Artur de Lima que decretó el empate en territorio canadiense.

Vancouver, que marcha como segundo lugar de su división, volverá a la actividad la siguiente semana con Müller a la cabeza para enfrentarse a St. Louis SC.