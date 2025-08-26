Lionel Messi regresa para las semifinales de la Leagues Cup

Héctor Cantú

El Inter Miami jugará el duelo de semifinales de la Leagues Cup con Lionel Messi como el gran estandarte del cuadro titular.

El capitán argentino logró recuperarse de la dolencia que lo dejó fuera del último duelo de la temporada regular de la MLS y reaparecerá ante Orlando City con el deseo de convertirse en la figura que lleve al Inter Miami a una nueva final.

Leo, quien no ha podido jugar en esta temporada ante los Leones por problemas físicos, ya sabe lo que es marcar en un Derby de la Florida. Hasta el momento ha conseguido par de dobletes en dos duelos, lo que le convierte en un jugador por demás peligroso.

La gran sorpresa del armado de Javier Mascherano es la presencia de Baltasar Rodríguez en la delantera luego de haber sido considerado en el equipo de la jornada anterior en la MLS.

De esta manera, el Inter Miami alineará a Ustari en el arco; Fray, Luján, Falcón y Alba en la defensa; Rodrigo de Paul, Brights y Busquets en la media cancha y Messi, Rodríguez y Suárez en la delantera.