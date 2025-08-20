Lionel Messi no jugará ante DC United y Javier Mascherano lo explicó

EFE

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó este viernes que Lionel Messi no viajará con el equipo a Washington para el partido de este sábado de la MLS contra el D.C. United, de manera que pueda descansar antes del juego de semifinales de la Leagues Cup.

"Leo va a descansar por el viaje, por todo lo que supone y la importancia del miércoles", dijo a los medios Mascherano antes del entrenamiento de este viernes.

Messi sufrió una lesión el pasado 2 de agosto en el partido de Leagues Cup contra Necaxa que le obligó a ser sustituido, y se perdió los dos encuentros posteriores.

Aunque regresó el pasado fin de semana en la MLS contra Los Angeles Galaxy, sumando un gol y una asistencia en los 45 minutos que disputó, Mascherano aseguró posteriormente que Messi se había sentido incómodo, por lo que no entró ni siquiera en la convocatoria del Inter Miami para el partido del pasado miércoles de la Leagues Cup ante Tigres.

"Si hay algo que no podemos recriminarle a este equipo y a los jugadores es la manera en la que llevan compitiendo todo el año", dijo el técnico sobre los diversos desafíos que han afrontado a lo largo de la temporada, como es ahora la ausencia de su capitán.

Otra posible baja para este sábado será la del lateral español Jordi Alba, que fue sustituido poco después del descanso contra Tigres por un golpe en la rodilla.

"Jordi tuvo un golpe. Esperemos que vaya recuperando, hasta ayer tenía la zona bastante inflamada", dijo Mascherano, aclarando que "lo normal es que no viaje".

El Inter Miami juega a domicilio ante el D.C. United, colista de la Conferencia Este con 20 puntos.

'Las Garzas' son quintas del Este con 45 puntos en 24 encuentros. El líder de esa conferencia es el Cincinnati con 52 puntos en 27 partidos.