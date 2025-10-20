Publicación: lunes 20 de octubre de 2025

EFE

El Barcelona vs. Villarreal es una adulteración a La Liga

Continúan las voces en contra del partido en Miami

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, se posicionó en contra de que se dispute el partido de LaLiga entre el Villarreal y el Barcelona en Miami (Estados Unidos) en diciembre próximo, al considerarlo "una adulteración clarísima de la competición".

Así lo afirmó Carvajal este lunes en unas declaraciones recogidas por Teledeporte, en las que el defensa abogó por una competición "bajo las mismas condiciones" para todos los equipos.

Barcelona paraliza la ciudad con su desfile de tricampeón

Los jugadores festejaron arriba del autobús del equipo.
El autocar recorrió las calles de Barcelona
La afición abarrotó todos el reocrrido.
Miles de 'Blaugranas' festejaron los tres títulos del club.
Afición y jugadores destejaron juntos una temporada de época.
Fotos, videos y mucho ambiente.
Los futbolistas resguardaron los tres tofeos.
No faltó el baile y las luces de bengala.

"Me parece una adulteración clarísima de la competición, que no hace que todos los equipos de LaLiga compitamos en las mismas condiciones; creo que es fundamental que seamos justos los propios jugadores, los clubes o la misma Liga, habrá que abogar por algo justo y creo que esto no lo hace", remarcó.

En la presente jornada de competición, que también ha continuado en el partido de este lunes entre Alavés y Valencia, los futbolistas de todos los equipos llevaron a cabo un parón durante los primeros diez o quince segundos de partido.

Este acto fue convocado por el sindicato de jugadores AFE para protestar "por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga" sobre la posibilidad de disputar en Miami (Estados Unidos) el 20 de diciembre el Villarreal-Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada.

Lamine Yamal cumple 18 años y estos son 18 datos del 'Crack' de Barcelona

13 julio de 2007 | Nace Lamile Yamal en Esplugues de Llobregat, localidad del área metropolitana de Barcelona, aunque crece entre Rocafonda, un barrio humilde de Mataró, y Granollers.
31 de octubre de 2007 | Lamine Yamal aún bebé posa para un calendario solidario junto al argentino Lionel Messi, después de que la familia Nasraoui Ebana gane una sorteo organizado por UNICEF.
Febrero de 2014 | Ingresa en La Masia. Lamine Yamal, que juega entonces en el CF La Torreta de Granollers, es descubierto por el club catalán e invitado a hacer una prueba para formar parte del equipo pre benjamín.
29 de abril de 2023 | Debuta con el primer equipo del Barça en partido de liga ante Betis sustituyendo a Gavi en el minuto 83. Se convierte, con 15 años y 290 días, en el jugador más joven en vestir la camiseta azulgrana.
14 de mayo de 2023 | Barcelona de Xavi Hernández conquista La Liga. Es el primer título con el equipo azulgrana de Lamine Yamal que había disputado sus siete primeros minutos en la competición.
8 de septiembre de 2023 | Debut y gol con la Selección Española. Reemplazando a Marco Asensio en el minuto 44, Lamine Yamal se convierte en el debutante más precoz con España y también en el goleador más joven en la historia de La Roja con 16 años y 57 días.
2 de octubre de 2023 | Firma su primer contrato profesional con el Barça, hasta el 30 de junio de 2026, que incluye una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.
4 de octubre de 2023 | Con 16 años y 83 días, se convierte en el titular más joven en la historia de la Champions League, en un partido de la fase de grupos de la competición que Barcelona disputa en el Estadio Do Dragao contra Porto
8 de octubre de 2023 | Anota su primera diana en La Liga con el Barça, frente al Granada. Un tanto que le convierte en el goleador más joven en la historia de La Liga, con 16 años y 87 días
24 de enero de 2024 | Se convierte, con 16 años y 195 días, en el goleador más joven del siglo XXI en la historia de la Copa del Rey, al marcar un gol al Athletic Club en los cuartos de final disputados en San Mamés
15 de junio de 2024 | Su debut ante Croacia en la fase de grupos le convierte en el jugador más joven en disputar una Eurocopa, con 16 años y 338 días.
9 de julio de 2024 | Marca un gran tanto ante Francia en las semifinales de la Eurocopa para guiar a España hasta la final y erigirse en el goleador más joven del torneo, con 16 años y 362 días.
14 de julio de 2024 | Justo un día después de cumplir 17 años, se proclama campeón de la Eurocopa con la Selección Española, que derrota en la final a Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín.
28 de octubre de 2024 | Recibe el Trofeo Kopa -el premio que reconoce al mejor jugador menor de 21 años- en la gala del Balón de Oro 2024. Lamine Yamal, con 17 años, es el futbolista más joven que logra el trofeo
12 de enero de 2025 | Gana la Supercopa de España con el Barcelona, que golea en la final al Real Madrid en el Estadio King Abdullah de Yeda. Lamine Yamal marca el primer tanto de su equipo.
15 de mayo de 2025 | Marca un golazo y regala una asistencia a Fermín en el derbi contra el Espanyol en el RCDE Stadium para levantar su segunda Liga con el Barcelona.
27 de mayo de 2025 firma un nuevo contrato con el club catalán hasta el 30 de junio de 2031, que se hará efectivo este domingo, cuando cumpla la mayoría de edad y herede el '10' que deja libre Ansu Fati
Lamine Yamal cumple 18 años y estos son 18 datos del 'Crack' de Barcelona

Este lunes, La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha planteado a LaLiga adelantar del viernes 24 al miércoles 22 la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para hablar del traslado del partido, convocada por la patronal.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS