Nuevo revés a Barcelona y su regreso al Camp Nou

Barcelona informó a través de su página oficial que el duelo de la jornada nueve de La Liga contra Girona se llevará a cabo en Montjuïc y no en el Camp Nou como se tenía planeado, el club señaló que “sigue trabajando” para recibir lo antes posible la autorización para abrir la primera fase.

𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮https://t.co/OUDDIZQt5z — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 7, 2025

El ayuntamiento de Barcelona continúa dando largas y negando la apertura del nuevo Camp Nou, en el comunicado, la institución azulgrana señala que aunque la intención es recibir “próximamente” la licencia de primera apertura con 27 mil aficionados, “trabajará con el objetivo de regresar” y obtener luz verde para ampliar “el aforo hasta los 45 mil” asientos.

Las autoridades locales han postergado la autorización debido a situaciones de seguridad con los que debe contar el inmueble y es posible que en los próximos días haya una nueva revisión.

Además del duelo contra Girona, el olímpico de Montjuïc será la casa del conjunto azulgrana tres días después cuando reciba en la Champions League a Olimpiacos.