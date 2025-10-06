Barcelona abrirá el telón de la Supercopa de España

Oscar Sandoval

La Real Federación Española de Futbol dio a conocer el orden en los que se disputarán las semifinales de la Supercopa de España, ambas eliminatorias se llevarán a cabo en Yeda y Barcelona abrirá el telón, mientras que el plato fuerte será el derbi madrileño.

La Supercopa de España definió por medio de un sorteo el orden de los partidos, Barcelona y Athletic de Bilbao se disputará el 7 de enero a las 20 horas locales y el ganador asegurará su pase a la final que se llevará a cabo el domingo 11.

Atlético y Real Madrid se enfrentarán un día después, es decir el jueves 8 en el mismo horario en un duelo con sabor a revancha para el conjunto ‘Merengue’ luego de caer por goleada en el primer derbi de la temporada.

La posibilidad de disfrutar El Clásico en la final está latente y la fecha marcada sería el 11 de enero con el primer título del 2026 de por medio.