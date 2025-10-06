Oscar Sandoval
Barcelona abrirá el telón de la Supercopa de España
Se reveló el orden de los partidos que se jugarán en Arabia Saudita
La Real Federación Española de Futbol dio a conocer el orden en los que se disputarán las semifinales de la Supercopa de España, ambas eliminatorias se llevarán a cabo en Yeda y Barcelona abrirá el telón, mientras que el plato fuerte será el derbi madrileño.
La Supercopa de España definió por medio de un sorteo el orden de los partidos, Barcelona y Athletic de Bilbao se disputará el 7 de enero a las 20 horas locales y el ganador asegurará su pase a la final que se llevará a cabo el domingo 11.
Atlético y Real Madrid se enfrentarán un día después, es decir el jueves 8 en el mismo horario en un duelo con sabor a revancha para el conjunto ‘Merengue’ luego de caer por goleada en el primer derbi de la temporada.
La posibilidad de disfrutar El Clásico en la final está latente y la fecha marcada sería el 11 de enero con el primer título del 2026 de por medio.
