La Supercopa de España podría tener El Clásico en la final

Oscar Sandoval

La Supercopa de España que está agendada para enero próximo se seguirá disputando en Arabia Saudita luego de la transformación del torneo en 2020 y un nuevo formato de cuatro equipos, esta campaña los invitados son Athletic, Barcelona, Real Madrid y Atlético.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España por tercera vez en su historia.



El @FCBarcelona_es se enfrentará @AthleticClub y el @Atleti al @realmadrid en las semis del primer gran torneo del 2026.



ℹ️ https://t.co/wGpczCTB91 #superSupercopa

En semifinales hay derbi y emociones garantizadas como plato previo a la gran final en donde se asoma El Clásico, ya que si el equipo blanco supera a los ‘Colchoneros’ y Barcelona realiza lo propio con Athletic, el título lo disputarían ‘Merengues’ y azulgranas.

La Real Federación Española de Futbol informó que los duelos previos a la final se jugarán en el estadio Al Kawhara, ubicado en Yeda, con aforo para 60 mil aficionados y será mediante un sorteo que se establezca el orden de los partidos.

Dichos compromisos se realizarán el 7 y 8 de enero, mientras que la gran final está confirmada para el 11 del mismo mes.