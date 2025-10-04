Real Madrid venció a Villarreal y volvió a la senda de la victoria en La Liga

Oscar Sandoval

Real Madrid derrotó 3-1 a Villarreal y pasó página luego de la derrota frente al Atlético, se reencontró con el triunfo en una noche de dulce para Vinícius Júnior quien anotó un doblete para alcanzar la cifra de 110 goles con el equipo blanco que dormirá como líder. 🏁 FP: @RealMadrid 3-1 @VillarrealCF

⚽ 47' @ViniJr

⚽ 69' @ViniJr

⚽ 73' Mikautadze

⚽ 81' @KMbappe

👉 @Emirates pic.twitter.com/JTDqEGZs5C — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 4, 2025

El conjunto ‘Merengue’ volvió a disfrutar luego de la amarga derrota en el derbi y renovó sensaciones luego de superar con autoridad al ‘Submarino Amarillo’ que es uno de los mejores equipos del futbol español en el inicio de temporada y que compitió hasta donde pudo.

Los locales se fueron en blanco al descanso luego de no tener efectividad de cara al arco porque Aurélien Tchouaméni y Franco Mastantuono tuvieron una ocasión de gol que no concretaron, pero Villarreal no fue de paseo al Bernabéu y de no ser por Thibaut Courtois se hubiera pueso en ventaja a los 41 minutos.

¡Ha vuelto! Primer doblete de Vinícius para encaminar al Real Madrid

La buena primera mitad del Madrid rindió frutos hasta el inicio del complemento cuando ‘Vini’ abrió el marcador al 47 tras una jugada por la banda, un disparo al arco y un desvío que mandó la pelota del brasileño a las redes.

El partido estaba sobre la balanza cuando el ‘7’ provocó un penal que él mismo anotó al 69, sin embargo, los visitantes recortaron distancias por medio de Georges Mikautadze al 73 y le pusieron emoción a la parte final.

Kylian Mbappé no perdió ritmo y cerró la cuenta a nueve minutos del final para marcar por quinto partido consecutivo, llegar a nueve goles en La Liga y confirmar el nuevo despertar del equipo blanco.