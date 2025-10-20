El técnico del Olympiacos tiene un récord de espanto ante el Barcelona

Héctor Cantú

Barcelona y el Olympiacos de Grecia se verán las caras en la tercera jornada de la UEFA Champions League bajo su nuevo formato.

Esta será la tercera ocasión que el Barcelona y el cuadro griego midan fuerzas en el torneo de clubes más importante del mundo con un saldo de una victoria y un empate para el equipo español.

Sin embargo, el dato más llamativo de esta rivalidad es el palmarés del entrenador del Olympiacos, José Luis Mendilíbar, quien enfrentará por vigésima octava ocasión al cuadro de la Ciudad Condal.

Mendilibar, de origen español, solo le ha ganado en una ocasión a un representantivo culé. Fue dirigiendo al Osasuna de Pamplona en la jornada 23 de la temporada 2011-2012.

Desde entonces, los números son alarmantes, pues el Barcelona superó en 10 ocasiones consecutivas a Mendilíbar con el Eibar antes de que cortara la racha con un empate 2-2 en 2019.

Por si las cifras no fueran lo suficientemente alarmantes, en los registros existe una goleada de 8-0 en 2011 y un 6-0 en 2008 cuando dirigía al Real Valladolid

Este será el primer enfrentamiento de José Luis Mendilíbar ante el Barcelona fuera de una competición española, partido en el que intentará romper con la racha de tres derrotas consecutivas por la mínima diferencia.