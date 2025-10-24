Marcus Rashford quiere seguir en el Barcelona

Reuters

El delantero del Barcelona Marcus Rashford dijo que espera permanecer en el club catalán más allá de su cesión del Manchester United, describiendo el movimiento como el cambio que necesitaba después de pasar toda su carrera en Inglaterra.

El Barcelona está cubriendo el salario de Rashford durante este préstamo de una temporada después de que el jugador nacido en Mánchester aceptara un recorte salarial, con una opción de compra fijada en unos 30 millones de euros (35 millones de dólares).

El contrato de Rashford con el United expira en 2028, pero su futuro en Old Trafford parece sombrío después de tener un desacuerdo con el entrenador Ruben Amorim el año pasado. Desde entonces, el jugador de 27 años ha recuperado su forma a las órdenes del técnico del Barcelona, Hansi Flick.

Marcus Rashford ya siente los colores blaugranas

"Por supuesto", dijo Rashford cuando se le preguntó si quería seguir en Barcelona. "Estoy disfrutando de este club de futbol y creo que para cualquiera que ame el futbol, el Barcelona es uno de los clubes clave en la historia del juego. Para un jugador es un honor".

El internacional inglés, que recuperó la forma durante una breve cesión al Aston Villa la temporada pasada, ha dado un paso más en el Barcelona, donde ha marcado cinco goles y ha dado seis asistencias en 12 partidos en todas las competiciones.

En vísperas de lo que sería su primer clásico el domingo, Rashford dijo que su traslado al extranjero le ha dado una nueva perspectiva.

"La gente lo olvida, pero he pasado 23 años de mi vida en el Manchester United. Así que a veces necesitas un cambio. Creo que este es mi caso y estoy disfrutando de todo", dijo.