Marcus Rashford es un jugador que necesitábamos: Hansi Flick

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, explicó este jueves que el conjunto azulgrana necesitaba incorporar este verano a un jugador como Marcus Rashford, autor de los dos goles en la victoria contra el Newcastle en la primera jornada de la Liga de Campeones, para contar con todas las posiciones dobladas con "jugadores de calidad".

"Marcus ha dado el primer paso: marcar dos goles en su casa, en un estadio como este y con la camiseta del Barça. Ha dado un paso importante para demostrar que es un jugador fantástico, pero ahora tiene que dar el segundo paso", ha expresado el técnico en la sala de prensa de St. James' Park.

Con un Marcus Rashford descomunal, Barcelona silencia a St. James Park El equipo culé sumó sus tres primeros puntos en la UEFA Champions League

Sobre el delantero inglés, titular debido a la baja por lesión de Lamine Yamal, Flick ha comentado que "es importante que vaya cogiendo confianza" y ha reconocido que no está "sorprendido" por su actuación, puesto que "ya muestra esto en los entrenamientos".

El alemán ha valorado que Rashford, el gran protagonista del partido y de la rueda de prensa, "lo ha intentado mucho y ha tenido buenas ocasiones" en la primera mitad, pero "las finalizaciones no han sido buenas". "Para un delantero siempre es bueno marcar goles. Estoy contento por él. Es un jugador importante", ha añadido.

Marcus Rashford, el capitán que conquistó St. James' Park

"En cuanto salió la oportunidad, hablé con él y le dije que le quería en el equipo. Estoy contento porque creo que es un fuera de serie y el equipo lo está cuidando bien. Tiene fuerza, velocidad, control y finalización, y creo que lo puede aprovechar más", ha completado.

Sobre el partido, Flick ha analizado que "era vital mantener la portería a cero en los primeros quince minutos" y ha destacado que a pesar de que el Barça "es un equipo joven", ha sabido "defender muy bien" en un escenario exigente.